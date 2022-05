C'est une initiative pour le moins originale que propose la société de logement public La Sambrienne en collaboration avec la Maison du Tourisme de Charleroi:une balade au cœur des cités ou l'occasion de découvrir ces lieux d'un nouvel œil.

A l’occasion de son centième anniversaire, La Sambrienne et la Maison du Tourisme de Charleroi proposent de découvrir le patrimoine exceptionnel de quartiers qui semblent pourtant connus et ce par le biais de balades guidées. Au programme : balade et découvertes de lieux insolites. "A Charleroi, histoire sociale et patrimoine ont toujours évolué main dans la main. Des fortifications structurantes aux derniers grands travaux faisant évoluer la Ville, rues et quartiers portent les traces d’une histoire riche et variée. A l’occasion de son centième anniversaire, La Sambrienne propose d’en découvrir un pan bien particulier : celui de son métier, le logement public."

Deux promenades au cœur des quartiers sont proposées.

La première consiste à découvrir les joyaux de Marcinelle. Après la première guerre mondiale, la population ouvrière manque de logements. À Marcinelle, le baron Louis Empain, homme d’affaires et philanthrope, finance la cité sociale éponyme. À deux pas s’élèvent les cités CECA et Parc, sur un espace verdoyant. En évolution continue et bénéficiant d’importants investissements consacrés à la rénovation, le site est ouvert aux architectures nouvelles.

La deuxième balade guidée propose la découverte des cités Congo et Amérique, deux cités sociales de Couillet : Locomotive économique de la Belgique, Charleroi doit héberger une population ouvrière abondante. Dès 1922, aux origines du logement public en Belgique, un vaste ensemble de pavillons se développe à Couillet, dans la vallée des ruisseaux de St Hubert et du Fond des haies : les quartiers Congo et Amérique, deux pépites du patrimoine social carolo.

"Avec la découverte de ces quartiers vivants et dynamiques, c’est tout le lien entre l’histoire de notre bassin de vie et celle du logement public qui vous sera exposé. Un lien que La Sambrienne s’efforce de démontrer dans les activités de son centenaire. Nous tenons à exposer un double impact : celui d’une société sur le secteur du logement public, mais aussi celui de ce logement sur sa région. Chaque trace des missions historiques et des réalisations du logement public à Charleroi est une motivation dans notre volonté d’être un acteur actif dans le développement de quartiers", commente Maxime Felon, président du CA de La Sambrienne.

Concrètement :

La balade guidée à la découverte des joyaux de Marcinelle aura lieu le 25 juin à 14h et la balade à la découverte des cités Congo et Amérique se déroulera le samedi 2 juillet à 14h.

La participation est de 7 euros et est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Dans le cadre des 100 ans de La Sambrienne, le Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires offre l’inscription à tous les locataires de la Sambrienne souhaitant participer aux événement. Les inscriptions doivent se faire avant le 30 mai via le lien www.lasambrienne.be/promenades plus d'info sur https://www.cm-tourisme.be