Avec un plan de rénovations ambitieux, la société de logement social de Charleroi-Gerpinnes La Sambrienne, tente de mettre à disposition des 8.500 ménages locataires des logements entièrement rénovés avec de meilleurs indices PEB.

Pour l'instant, la hausse des coûts des énergies impose parfois des choix entre se nourrir, se soigner ou se loger. On pourrait penser que les bénéficiaires de La Sambrienne doivent aussi faire ce choix, or il n'en est rien. "En ce qui concerne les contentieux, nos derniers chiffres de septembre nous montre aucunes augmentations à notre grand étonnement. Nous n'avons pas connu, depuis la situation Covid d'augmentations des contentieux au contraire, la baisse se poursuit," explique Fadel Azzouzi, directeur gérant de La Sambrienne. L'équipe de gestion cherche malgré tout une explication à ce phénomène de diminution car cette tendance pourrait à tout moment s'inverser.

Même si la cause n'est pas claire, le directeur explique en partie cette diminution par le fait que les locataires n'ont pas trop été impactés par les conséquences de la crise Covid. "Nous travaillons en collaboration étroite avec le CPAS de Charleroi pour tout ce qui concerne la gestion des contentieux. Nous avons chez nous quelque 800 bénéficiaires du RIS qui bénéficient d'un accompagnement social. Dès qu'il y a un problème, ils contactent leur référent afin de prendre le plus rapidement possible un plan d’apurement."

Une autre raison avancée par le directeur est le fait que 80% des locataires sont inactifs et bénéficient de revenus de remplacement. "Ceux-ci n'ont pas été touché par le chômage économique, les contrats de travail dans l'horeca qui ont été suspendus. Chez nous, la moyenne d'âge est de 55 ans. Ce sont des personnes qui sont soit au CPAS, soit sans emploi, soit en arrêt maladie." Si ce public reste relativement protégé il n'en n'est pas de même pour ceux que l'on nomme "les travailleurs pauvres." "Nous ne connaissons actuellement pas de fluctuation importante e ce qui concerne cette catégorie parmi nos 300 logements moyens ou à l'équilibre."

L'optimisme du directeur-gérant est quelque amoindri car pour lui "c'est seulement maintenant que les gens vont commencer à être en difficulté en recevant les factures de régularisation."

Le travail de rénovation des bâtiments impliquant une meilleure maîtrise de consommation d'énergies se poursuit. Une fois que le Chantier Chili 2 sera terminé, La Sambrienne disposera de 1.500 logements au PEB A et B soit 25% du patrimoine rénové. Pour les autres logements, cela devrait être prochainement en passe d'être grâce au milliard accordé par le ministre wallon du logement. Les 2.500 logements restant doivent aussi passer en PEB A ou B.