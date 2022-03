C'est une bonne nouvelle pour les habitants de Fontaine-l'Evêque et des environs. Désormais il leur sera possible d'effectuer des retraits d'argent dans les nouveaux distributeurs automatiques situés sur le bas de la place de Wallonie.

Alors que les banques ont fermé les unes après les autres en 2021, il était juste possible de retirer de l'argent dans le seul distributeur de Bpost.

Ce manque flagrant a été au cœur des préoccupations du Collège communal qui a fait des pieds et des mains afin d'obtenir de Batopin de nouveaux guichets automatiques. "Il aura fallu presque un an pour avoir de nouveaux distributeurs et c'est maintenant chose faite," se réjouit Sophie Mengoni, échevine du Commerce. "A la suite de la fermeture de l'ING fin avril 2021 et de la Fortis au début juillet, il était devenu difficile pour les citoyens de retirer de l'argent. Nous sommes donc entrés en contact avec Batopin qui nous avait promis de nous placer comme prioritaires en 2022 compte tenu du nombre d'habitants et du manque de distributeurs dans la région. Cela a été une belle surprise quand nous avons appris leur mise en fonction dès ce vendredi."

La mise en route de ces à nouveaux guichets tombe à pic car ce week-end a lieu le carnaval de Fontaine avec son lot de festivités annexes dont une foire et une soirée sous chapiteau.

Les distributeurs sont placés dans un sasse ouvert tous les jours de 6h à minuit.