Ils sont apparemment passés à tour de rôle et des vidéos ont circulé sur Messenger.



Marc (prénom d’emprunt), 26 ans, comparaît devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour des faits jugés horribles et écœurants par le ministère public sur la jeune Kimberley (prénom d’emprunt), âgée d’à peine 15 ans.

Le 23 juillet 2017, la jeune fille prétexte aller voir une copine à sa maman. En réalité, Kimberley va voir son petit ami, à peine plus âgé qu’elle. Ce dernier rejoint sa copine avec trois amis, dont Marc, seul majeur de la bande et âgé de 24 ans au moment des faits. La jeune ado confie ne pas avoir d’endroit où dormir cette nuit. Le quatuor trouve une solution et se rend dans un hôtel de la région.

Marc réserve deux chambres. Dans une d’entre elles, Kimberley et son petit ami ont une relation sexuelle. "Après avoir conclu" comme le déclare le petit ami dans ses auditions, il traverse le couloir et rejoint ses amis, occupés à fumer et à boire. "Elle en redemande", précise le copain de Kimberley.

Les deux autres mineurs se passent le relais et ont une relation avec Kimberley. Durant les relations, Marc se permet d’ouvrir la porte afin de filmer les ébats. Dans ses auditions, Marc précise aussi être entré dans la chambre, avoir embrassé la jeune fille et s’être fait masturber.

Mais face au tribunal, Marc n’admet pas l’attentat à la pudeur avec Kimberley. Cette dernière porte plainte le lendemain des faits, précisant avoir un "trou noir sans se souvenir du reste de la soirée." Mais il confirme avoir filmé trois petites vidéos, avant de les envoyer aux autres participants sur Messenger.

Le ministère public a requis une peine de 4 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire partiel. Jugement, le 10 mars prochain.