Deux personnes ont été légèrement blessées vers 17h15 sur l'A54.



Vers 17h15 sur la A54 dans le sens Charleroi vers Bruxelles (après la sortie du stade Yernaux et avant la 22 vers Lodelinsart) un accident s'est produit entre plusieurs voitures et un camion.

Il semblerait qu'une BMW ait accroché un camion conteneur: suite au choc, elle s'est retrouvée coincée sur la berme centrale.

Une ambulance du PIT de Gilly ainsi qu'une équipe de balisage ont été envoyés sur place.

L'accident a fait deux blessés légers, et cause de gros embarras de circulation dans les deux sens, vers Bruxelles et l'échangeur de Thiméon et vers Charleroi et le petit ring R9, parce qu'une bande de chaque côté est bloquée par la WPR pour sécuriser les lieux et établir les constats.