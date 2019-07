Anaïs était tombée dans un traquenard tendu par Melodia et trois complices.



Le 1er février dernier, la jeune victime, Anaïs V., avait discuté avec Melodia C. sur Facebook. La prévenue n’aurait pas accepté qu’Anaïs critique l’un de ses enfants sur le réseau social. Melodia reconnaissait avoir tendu un véritable piège à la victime, dans le seul but de se venger.

Avec l’aide d’Alexandra L., elle avait organisé les événements. Alexandra appelait Ludovic B. et Lucas F. pour participer aux festivités. Les quatre prévenus se rendaient chez Anaïs, Alexandra, qui connaissait la victime, l’attirait dans la voiture. Anaïs était frappée, à plusieurs reprises. Ludovic précisait avoir simplement conduit et Lucas menaçait la victime, arme posée sur sa tempe : "Si tu appelles la police, je tue ta famille et ton copain".

Ils abandonnaient Anaïs à Gosselies, sur la bande d’arrêt d’urgence, en soutien-gorge.

Le ministère public considérait les quatre prévenus comme coupables : "Tout ça pour une histoire de bac à sable. Les choses auraient clairement pu tourner autrement. En plein mois de février, dénudée sur la bande d’arrêt d’urgence, il y aurait pu avoir une hypothermie ou elle aurait pu être fauchée par une voiture".

Une peine de minimum 30 mois de prison était requise contre Melodia, considérée comme la meneuse de cette vendetta. Une peine de minimum 24 mois contre Ludovic et Lucas et minimum 18 mois contre Alexandra, qui avait attiré la victime.

Me Donatangelo, avocat de Melodia C., plaidait une peine de travail pour sa cliente. Me Thomas Puccini plaidait un sursis simple pour le pilote : "Mon client a été influencé dans cette histoire". Pour Lucas et Alexandra, une suspension simple du prononcé était plaidée. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Melodia C. à 30 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Ludovic B., le chauffeur, écope de 18 mois avec un sursis de 5 ans. Lucas F. est condamné à 24 mois avec également un sursis simple de 5 ans. Alexandra L. écope de 15 mois avec un sursis simple de 5 ans.