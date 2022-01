Le casier judiciaire du sexagénaire compte déjà 5 condamnations, dont quatre pour des faits de vols. Le 18 février prochain, la cinquième condamnation pour ce type d'infraction pourrait être prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi. Le 25 janvier dernier, à Mont-sur-Marchienne, Abdella est « retombé dans ses vieux démons pendant quelques instants », comme l'indique Me Gras, l'avocat du prévenu.

La panoplie du voleur

Ce jour-là, il est 18h15 et une jeune fille née en 2001 reste seule chez elle, pendant que sa mère s'en va rendre visite à son frère. D'un coup, cette dernière entend deux individus qui forcent la porte d'entrée pour pénétrer à l'intérieur du domicile. Les deux voleurs fouillent ensuite les lieux, et repartent avec 350 euros et des bijoux. Tétanisée, la jeune fille est restée dans sa chambre, avant de crier pour mettre en fuite les suspects.Avisée des faits, la police locale effectue le tour du quartier et met la main sur Abdella. Ce dernier a en sa possession divers objets qui laissent peu de doutes sur les raisons qui l'ont conduit à être présent dans le quartier. « Ils ont retrouvé sur le prévenu une cagoule, un tournevis, une lampe de poche et des gants. La parfaite panoplie du voleur, en gros », précise le parquet.Interrogé sur les faits par le tribunal correctionnel, Abdella admet bien être l'auteur du vol. Sans être en mesure d'expliquer pourquoi il a agi de la sorte. « C'est une erreur, une connerie et je le regrette. J'avais rendez-vous avec une dame via un site de rencontre. Comme elle m'a posé un lapin, j'ai pété un plomb. Je ne sais pas dire ce qui m'est passé par la tête. »Une peine minimale d'un an de prison est requise par le parquet. Me Gras, conseil d'Abdella, plaide une peine de probation autonome, affirmant que son client ne voulait nullement terroriser la jeune fille. « Bien sûr que s'il savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison, il ne serait jamais entré. Est-ce qu'il faut mettre un homme gravement malade en prison ? Il est retombé dans ses vieux démons et lui-même ne sait pas pourquoi il a fait ça. »Jugement le 18 février.