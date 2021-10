Aboubacri a ajouté, ce jeudi après-midi, une nouvelle ligne à son casier judiciaire déjà bien fourni pour de nombreux faits de violence (dont une lourde peine de 37 mois de prison). Le jeune homme de 23 ans a, le 28 juin dernier à Gosselies, agressé trois personnes.

Ce matin-là, Marie (prénom d’emprunt) a croisé la route d’Aboubacri, "en alcool" comme il le confirme, après avoir bu de la Vodka et du Red Label. "J’ai entendu qu’il m’a dit "sale putain." J’ai eu peur, il a couru après moi et je me suis réfugié dans la boulangerie", expliquait la mère de famille qui allait simplement conduire sa fille à l’école...

Dans la boulangerie, le boulanger s’était interposé pour venir en aide à Marie, avant de recevoir de nombreux coups, notamment à l’aide d’un panneau publicitaire. Par la suite, c’est une cliente du commerce qui a subi un coup de poing au visage, en tentant d’aider le pauvre boulanger.

Pour justifier les faits, Aboubacri avait évoqué un malentendu. "On s’est mal compris avec la dame. C’est un malentendu, je suis désolé." Ce dernier aurait également, selon la défense, entendu des insultes racistes. Ce jeudi après-midi, Aboubacri a écopé de la peine de prison ferme requise par le parquet.