Vers 17h30 ce dimanche, un accident entre deux voitures s'est produit à Marchienne-au-Pont, sur la route de Mons (N90). Au carrefour avec les rues Paul Janson et Fesler, deux voitures se sont heurté, et l'une des deux a fini sa course dans des plots de béton.

Dans un des véhicules se trouvait un couple avec un bébé, qui était heureusement bien attaché dans un Maxi-Cosi: l'accident n'a fait aucun blessé, même si les pompiers ont dépêché une ambulance sur place par sécurité. Constat: police locale de Charleroi.