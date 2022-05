Mercredi soir, les accidents se sont enchaînés à Souvret (Courcelles) : vers 21 heures, rue Paul Janson, une BMW qui se dirigeait vers Fontaine-l'Evêque s'est déporté sur la gauche pour virer dans une rue perpendiculaire. Une Audi qui arrivait derrière elle n'a pas vu que le conducteur était à l'arrêt pour tourner et l'a percuté à l'arrière. Suite au choc, la BMW a commencé à prendre feu, le chauffeur a pu sortir in extremis de son véhicule, mais malgré les efforts combinés de plusieurs personnes, armés d'extincteurs, les flammes ont continué de plus belle... la BMW, vide et en flammes, a alors commencé à avancer vers un champ avant de s'y immobiliser.

Au même moment, un troisième véhicule venant de Fontaine-l'Evêque n'a pas vu l'Audi accidentée, sans feux et au milieu de la route, et l'a percuté de plein fouet.

Les pompiers de Jumet ont été envoyés sur place, avec une ambulance et un SMUR. Le conducteur de la BMW a dû être pris en charge et transporté en milieu hospitalier. Constat : police locale des Trieux. Dépanneur : Montebello.

