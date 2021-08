Ce jeudi soir vers 19 heures, un accident s'est produit sur la A54/E420, dans le sens Charleroi-Nivelles. Un camion et une voiture sont entrés en collision entre le parking de covoiturage de Luttre et le virage de Petit-Roeulx. Un autre véhicule a aussi été touché par les débris du crash.

Au départ, on signalait aux pompiers une personne blessée coincée dans sa voiture, ils se sont donc mis en route avec une désincarcération, un balisage et une ambulance sous les ordres de l'adjudant Culot et du lieutenant Gelpi. Mais heureusement, sur place, personne n'était blessé ou coincé.

Par contre, les véhicules accidentés bloquaient totalement l'autoroute, la circulation est totalement à l'arrêt. L'incident a causé plusieurs kilomètres de bouchons.

Constat: WPR Marcinelle.