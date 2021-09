Pour une raison inconnue; le conducteur continue tout droit et décolle sur un talus pour ensuite percuter le pignon d'un garage d'une habitation.

Les pompiers de Marcinelle sont descendus sur les lieux avec la désincarcération et le balisage ainsi que deux ambulances et un SMUR.

Sur place, les services de secours ont découvert un blessé qui ne sera pas emmené à l'hôpital et une personne décédée.