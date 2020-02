Une dame circulant à contre sens a perdu la vie en percutant un autre véhicule de plein fouet.

Vers 20h45 à hauteur de Ransart dans le sens Heppignies vers Gouy. D'après des témoins, une dame dans une petite citadine est arrivée en sens inverse. Les deux voitures se sont percutées en choc frontal.

Des automobilistes de passage ont porté secours aux passagers des 2 véhicules. Les pompiers de Jumet sont intervenus sous les ordres du Lieutenant Malanon avec la désincarcération et le balisage de même qu'une ambulance et 1 SMUR. Malgré l'intervention des secours, il était déjà trop tard pour la dame. Le conducteur de la Mercedez blessé a été conduit en milieu hospitalier. Suite à l'accident la circulation a dû être adaptée. Le constat est réalisé par le WPR de Marcinelle et de Seneffe.