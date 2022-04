Drôle d'accident sur la E42/A15 en direction de Liège, dimanche vers 22 heures. A hauteur d'Heppignies, un conducteur a visiblement perdu le contrôle de son véhicule, qui est passé par dessus la rambarde de sécurité avant de se retrouver sur le toit.

Quand les secours sont arrivés sur place, les pompiers, la police et une ambulance, il n'y avait plus personne dans la voiture. Un dépanneur a donc été désigné pour enlever le véhicule, tandis que le WPR Marcinelle (police de la route) dressait le constat et prenait ses renseignements sur le propriétaire du véhicule et son ou ses occupants.