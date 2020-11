Vers 7 heures du matin, comme tous les matins, de nombreux véhicules circulent sur l'A54 venant de Charleroi, direction Bruxelles. Notamment une camionnette avec une remorque, qui transporte plusieurs plaques d'isolant, par paquet.

Mais malgré un arrimage visiblement solide, quand le véhicule à remorque dépasse l'accès à l'autoroute depuis Lodelinsart, un des paquets se détache, s'envole et finit sur la bande de gauche.

© FVH

Une Mercedes, qui roulait sur la bande de gauche, a pu freiner en urgence et s'arrêter juste avant d'heurter le paquet tombé de la remorque. Le motard derrière lui, par contre, n'a pas pu freiner à temps, il a heurté le côté arrière droit de la Mercedes. Pire, une camionnette, qui suivait le motard, n'a pas non plus réussi à s'arrêter et est violemment entré en collision avec le deux-roues : l'arrière de la moto s'est encastré dans l'avant de la camionnette. Un quatrième véhicule - une voiture - a alors percuté la camionnette, aussi sans parvenir à s'arrêter.

© FVH

Le motard est blessé, il a été transporté à l'hôpital Marie Curie. Sur place, une ambulance et un balisage des pompiers avaient été envoyés en urgence, avec une équipe des WPR (police de la route).

© FVH

D'importants embouteillages ont bloqué depuis 7 heures quasiment toutes les routes vers le nord de Charleroi, en direction de Bruxelles. L'A54, partiellement fermée suite à l'accident, a causé de nombreuses files un peu partout : le R9, la route de la basse-sambre, la chaussée de Bruxelles, la chaussée de Lodelinsart, la chaussée de Châtelet ainsi que de nombreuses petites routes périphériques à l'autoroute ont été bloquées par d'importants bouchons.

L'accident a été dégagé vers 8h45, et l'A54 a pu rouvrir. Les bouchons ont alors pu commencer à se résorber.