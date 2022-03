Charleroi a annoncé récemment la mise en place d’un guichet unique pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, combinant Ville et CPAS. L’objectif est de recevoir les déclarations d’entrées sur le territoire et de voir s’ils ont besoin d’argent ou s’ils en ont, s’il faut leur mettre un logement à disposition et de quelle taille, s’ils ont de la famille en Belgique, etc. Ce jeudi, ce guichet n’était pas encore prêt.

"On est prêt à jouer le jeu, mais il n’y a pour l’instant aucun texte de loi, rien d’officiel, on est en attente d’instructions", indique-t-on au CPAS de Charleroi. Même écho au niveau de la Ville de Charleroi, où le porte-parole ff explique que le fédéral "vient de confirmer que ce type de guichets se concrétiserait bel et bien", mais eux aussi sont apparemment en train de voir comment s’organiser. "Nous faisons des réunions et tout cela se prépare avec la Planification d’Urgence, mais on n’a pas d’instruction précise pour le moment. On a évidemment des aides d’urgences à disposition si nécessaire", précise-t-on tout de même.

Mercredi soir, les chiffres officiels étaient toujours d’une trentaine de réfugiés ukrainiens sur le territoire. Pour rappel, près de 100 logements ont d’ores et déjà été mis à disposition par des citoyens solidaires. "Notre appel à interprète bénévole a donné lieu à une grosse dizaine de réponses, principalement pour de l’anglais. S’il y a des gens qui parlent bien ukrainien ou russe, ils sont les bienvenus", ajoute la Ville de Charleroi. Côté CPAS, "un appel interne a été lancé auprès du personnel à quiconque parlant russe, ukrainien, hongrois ou polonais, parce que ce sont aussi des langues parlées par des réfugiés. Toutes nos antennes ont déjà au moins un employé qui parle anglais."

Plus de précisions sont attendues dans les prochains jours.