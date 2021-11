Entre 2016 et 2018, le fils de l’ex-femme de Daniel (prénom d’emprunt) accuse son beau-père de l’époque d’avoir adopté un comportement d’une extrême gravité envers lui alors qu’il était en pleine adolescence et qu’il avait décidé de rester auprès de son beau-père après une séparation : viols et attentats à la pudeur, à plusieurs reprises.

C’est après avoir quitté le domicile de Daniel que le jeune garçon a confié à ses proches les abus dont il a été victime. La mère de la victime et ex-compagne de Daniel a finalement porté plainte en novembre 2018.

Des messages interpellants

Pour la partie civile, le doute n’est pas permis sur la culpabilité de Daniel. D’autant plus que de nombreux messages envoyés au beau-fils par le prévenu suscitent l’interrogation. "Tu veux bien venir vers moi pour me masser le dos", "Tu viens me faire un gros bisou" ou encore "aucune fille ne pourra jamais t’aimer comme je t’aime."

"Chez nous, on est très expressif. Je l’ai toujours considéré comme mon fils et pas comme mon beau-fils", se défend Daniel.

Outre ces messages, il y a également ces nuits passées avec son beau-fils dans le lit. Là aussi, le prévenu a une explication pour justifier son attitude. "À cette époque, nous étions dans les travaux. Et par manque de place, il dormait avec moi. Les autres enfants préféraient rester chez leur grand-mère, mais lui voulait rester avec moi."

Daniel affirme que la version de son ex-beau-fils n’est que mensonge. "Ce ne sont que des mensonges, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ça a changé une fois que je me suis mis en travers de sa relation avec sa petite amie de l’époque. Je suppose que c’est à cause de ça."

Les accusations crédibles selon le parquet

Pour le parquet, les dires de la victime sont crédibles et pas du tout exagérés. Et c’est bien le beau-père qui insistait pour que la victime dorme avec lui. Sans oublier cette forme d’amour et de jalousie jugée inappropriée.

Une peine pas inférieure à 6 ans de prison est dès lors requise. Jugement dans un mois.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.