La FGTB vient d'annoncer une série de manifestations dans tout le royaume ce 10 décembre. A Charleroi, ce sera devant le tribunal correctionnel, au niveau du boulevard De Fontaine, que l'action prendra place, dans le respect des normes sanitaires.

Cette mobilisation est née d'une décision judiciaire: la condamnation de 17 syndicalistes à des peines de prison avec sursis pour entrave méchante à la circulation, le 23 novembre dernier devant le tribunal correctionnel de Liège. "Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique sur les dangers d'un tel verdict pour l'ensemble des mouvements sociaux", pointe la FGTB.

Le 19 octobre 2015, lors d'une journée de grève, environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc de Cheratte sur l'autoroute E40. Des dégradations avaient été commises et des médecins s'étaient retrouvés coincés dans les embouteillages.

"Depuis cinq ans, on a essayé de leur imputer (aux manifestants, NDLR) la responsabilité d'un décès survenu dans un hôpital de la région liégeoise sous prétexte qu'une ambulance aurait été ralentie par l'action de grève. La chambre du conseil a débouché sur un non-lieu. On les a aussi accusés de dégradations de la voie publique. Là encore, ils ont été disculpés", détaille le syndicat, "C'est finalement leur seule présence sur les lieux - bien après le début du barrage routier - qui les a fait condamner à des peines de prison avec sursis. Et pour ce faire, la justice a dû adapter sur mesure la notion "d'entrave méchante à la circulation", poursuit-il, dénonçant "un procès politique qui vise l'organisation syndicale et ses modes d'action".

"Le but d'une action syndicale est de faire connaître les revendications syndicales et de les renforcer. Non pas de provoquer des lésions volontaires", martèle la FGTB. "Le droit de mener des actions est fondamental. Pas uniquement pour les syndicats, mais aussi pour tous les parents, les enseignants, les cyclistes, les militants pacifistes et les mouvements qui souhaitent protester contre la politique en place." Cette liberté d'action est, cependant, parfois mise à mal dans un climat ambiant devenu "autoritaire", dénonce le syndicat.