Addolorata, belgo-italienne, surnommée par tous "Ada", n'a pas peur de dire qu'elle craint le coronavirus. Témoignage en vidéoconfinement.

Addolorata Librale, surnommée par tous "Ada", habitante de Châtelineau (région de Charleroi), âgée de 74 ans, belgo-italienne, a très peur de la propagation du coronavirus en Europe. Elle s’inquiète pour sa famille en Italie, ses enfants en Allemagne et pour ses amies ainsi qu’elle-même en Belgique. Elle vit recluse dans sa maison et n’ose plus du tout sortir de chez elle même pour réaliser ses courses ! Ada en vient à croire que la catastrophe sanitaire actuelle annonce la fin du monde ! Rencontre vidéo.