1.263 plants de cannabis ont été trouvés lors d'une perquisition.

Admir G. et Sasa J., respectivement 34 et 41 ans, sont incarcérés depuis 7 mois en détention préventive: ils viennent du Bosnie et du Montenegro, ne parlent pas un mot de français, et sont accusés d'avoir fait tourner une plantation de cannabis dans une maison à Jumet. Le premier construit des cloisons et fait des travaux, le second arrose les plants et s'occupe de les nourrir.

Problème: l'enquête internationale pour retrouver les cerveaux de l'opération a tiré en longueur. Deux des trois "boss" présumés sont désormais derrière les barreaux en attendant leur procès, mais ces deux "petites mains" attendaient, depuis le début de l'enquête, d'enfin pouvoir passer devant le tribunal. Et comme ils sont en séjour illégal, impossible de les libérer ou de leur donner des mesures alternatives. Ils comparaissaient donc ce jeudi, rien qu'à eux deux, pour que la juge statue déjà sur leur cas.

Quand ils ont été arrêtés, le 17 décembre 2019, lors d'une perquisition à Jumet, ils ont été trouvés avec 1.263 plants de cannabis, 10kg de cannabis dans des sacs, 4.750€ cachés dans un pot de confiture, des GSM et des carnets de notes sur l'entretien des plants et l'utilisation de produits chimiques. Si Admir explique "qu'il ne faisait que des travaux, sans s'occuper de ce qu'il y avait dans les autres pièces de la maison" et Sasa refuse de dire qui lui donnait ses instructions, leur participation à la plantation ne fait, en réalité, pas vraiment de doute. Et le ministère public réclame 2 ans de prison pour chacun d'entre eux.

Par contre, la durée de leur détention préventive fait bondir leurs avocats : "L'enquête a commencé début d'année, puis dès mars... plus rien. Jusqu'en mai, quand les mandats internationaux ont été délivrés. Mais on est 7 mois après leur arrestation, alors que j'étais prêt à défendre mon client dès le lendemain de son arrestation, en fait", s'insurge l'un d'eux. "On la connaît, la façon de procéder de ces organisations criminelles. Ils vont chercher des gens qui n'ont rien, qui ont besoin d'argent, dans un pays pauvre, et ils les font venir en Belgique en leur promettant un emploi parce qu'ils ont besoin de main-d'oeuvre pas chère. Et quand ils arrivent sur place, ils ont le choix de soit faire quelque chose d'illégal, soit de se débrouiller pour rentrer chez eux. On estime leur salaire entre 30 et 50€ par jour. Ceux qui gagnent de l'argent dans l'histoire, ce ne sont pas eux, ce sont les dirigeants." Son confrère enchaîne: "Heureusement, on décide aujourd'hui, après sept mois, que ce n'est pas normal de les garder en détention préventive pendant si longtemps. Mais s'ils étaient belges, et pas en séjour illégal, on aurait déjà statué sur leur cas." Tous les deux demandent un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive, avec un ordre de quitter le territoire, une interdiction d'entrer dans l'espace Schengen, et un passage en centre fermé avant un retour forcé vers le Montenegro et la Bosnie.

Jugement le 24 juillet.