À 29 et 26 ans, Adrien et Nathanaël sont inséparables. Mais parfois, il arrive que les frangins s’embrouillent. Le 5 octobre 2018, devant le domicile familial, les deux frères sont occupés à se disputer sur la voie publique. Adrien et Nathanaël ont passé la journée à boire des bières. Nathanaël a noyé sa peine à la suite d’une séparation quelques jours avant avec la mère de sa fille.

En fin de journée, un voisin fait intervenir la police sur place. Deux policiers tentent de calmer la situation. Mais l’inverse se produit lorsqu’Adrien et Nathanaël se rebellent sur les agents. Et les choses partent en vrille quand Adrien s’en va chercher une machette à son domicile. Face au danger, les policiers sont contraints de sortir leurs armes et de se placer en position de tir. Fort heureusement, la mère des deux frères parvient à calmer son fils avant un éventuel drame…

La substitut Dutrifoy avait requis une peine de 15 mois de prison contre Adrien et 12 mois pour Nathanaël. Malgré les antécédents spécifiques des deux frères, le tribunal leur a octroyé un sursis de 5 ans avec la peine de prison qui avait été requise.