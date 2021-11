Il s’agit d’un accord entre toutes les parties de travailler ensemble à réduire l’impact environnemental du secteur aérien. De son côté, BSCA s’est aussi engagé à réduire de 35 % ses propres émissions de CO2 d’ici 2030 et d’atteindre le "zéro carbone" d’ici 2050. Certaines compagnies aériennes sont dans la même optique.

Que vaut cet accord ? C’est avant tout une prise d’acte d’une volonté commune. "L’accord n’est pas opérationnel, il vise surtout à mettre en place une bonne collaboration entre les différents acteurs de l’aéroport de Charleroi, pour échanger les bonnes pratiques et travailler ensemble à trouver des solutions", indique Quentin Evrard, environmental manager à BSCA, engagé il y a un an. Un premier comité s’est déjà réuni, un second suivra en février prochain.