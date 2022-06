Aerospacelab, c'est une startup sortie de nulle part il y a 4 ans, avec l'ambition de devenir acteur du monde spatial belge et européen. Et après une croissance rapide, un premier satellite a été envoyé dans l'espace en juin 2021, puis une première usine a vu le jour à Louvain-La-Neuve pour construire 24 satellites par an. C'est aujourd'hui une "megafactory" de 16.000 mètres carrés qui verra le jour prochainement à Charleroi.

Ce sera la 3e plus grande usine de satellites du monde, d'après les explications du CEO Benoit Deper à l'Echo : juste après celles d'Amazon et de SpaceX. Ca plante le décor. On parle de sortir 2 satellites par jour des lignes de production, pour un total annuel de près de 500 satellites produits. Et il faudra embaucher pas loin de 400 employés (il y a en 110 aujourd'hui, ils étaient 70 en février dernier).

L'usine prendra place sur l'ancien site De Cock, détaillait La Nouvelle Gazette récemment, le long de l'avenue Paul Pastur, au niveau de l'avenue Rousseaux perpendiculaire, près de la police fédérale et non loin de Thales Alenia Space, où sont conçus notamment des moteurs électriques pour satellites... le monde est petit. C'est le fonds d'investissements Sambrinvest qui avait récemment racheté le terrain.

Tout cela sera précisé lors du lancement officiel, le 14 juin prochain, avec déjà du beau monde annoncé : le commissaire européen au Marché Intérieur Thierry Breton, la ministre fédérale des télécommunication Petra De Sutter, la ministre fédérale de la Défense Ludivine Dedonder, le ministre wallon de la Recherche et de l'Innovation Willy Borsus, le secrétaire d'état à la Relance Thomas Dermine, le secrétaire d'état à la Digitalisation Mathieu Michel et évidemment Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi.