Le calendrier a été fixé pour l'audience extra concernant 27 prévenus, dont l'ex "Monsieur foot" de RTL, Stéphane Pauwels.

La salle d'audience était placée sous haute sécurité ce mercredi matin, au Palais de Justice de Charleroi. En plus de la sécurité habituelle, le public et les avocats devaient passer un second check-in à l'entrée de la salle d'audience. Dedans, une dizaine de policiers l’œil alerte, et les hommes de la sécurité du procureur fédéral.

Dans un vaste dossier qui concerne une série de "home-jackings" violents, 27 prévenus doivent être jugés. On retrouve sur le banc des prévenus le tristement célèbre boxeur montois Farid Hakimi, présumé meneur de la bande.

C'est dans le cadre de ce dossier que Stéphane Pauwels, ex-animateur phare de RTL, est inquiété. Il était représenté par son avocat ce mercredi. Il est prévenu d'être co-auteur d'un violent home-jacking à Lasne en mars 2017, dans le domicile d'un ex de sa compagne de l'époque. C'est notamment un SMS contenant l'adresse, envoyée aux malfrats présumés, qui le met en cause. Stéphane Pauwels nie son implication (d'après lui, il écrivait le SMS pour sa compagne de l'époque qui conduisait), et reste - tant qu'il n'aura pas été jugé - présumé innocent. C'est d'ailleurs le cas des autres prévenus également.

Le calendrier des audiences a été établi. Cette audience "extra", comme on dit, se tiendra sur une semaine. Celle du 23 mars 2020. Le lundi, après l'instruction d'audience, la parole sera donnée à la défense. Le ministère public et les parties civiles (une dizaine de victimes) seront entendus le mardi, et le reste de la semaine sera consacré aux conclusions des avocats de la défense.

Près de 40 heures de plaidoiries sont prévues, en tout. Dont deux pour les avocats de Stéphane Pauwels, Romain Delcoigne et Sven Mary.

D'ici là, le procureur déposera le dossier du fameux "chef d'enquête" (soupçonné d'avoir entretenu une relation avec la compagne d'un des détenus, et avoir notamment communiqué avec ledit détenu, en lui promettant par exemple un bracelet électronique) à disposition de la défense et des parties civiles. Le président Moulard a insisté, à la demande du procureur fédéral, pour que ce dossier soit traité par les avocats dans un respect strict des procédures. La crainte, c'est notamment que de nouvelles pièces ne fuitent dans la presse.