Les beaux jours et les conditions actuelles donnent l’idée à bon nombre de personnes de faire un peu de tri ou d’effectuer quelques travaux. Afin de se débarrasser des déchets, une des possibilités est de se rendre dans un des 14 recyparcs que compte la région.

Malgré les dispotifs mis en place par Tibi pour assurer le meilleur accueil aux citoyens, on constate ces jours ci une affluence massive vers ces recyparcs. "Nous connaissons actuellement une affluence particulièrement importante au sein de notre réseau de recyparcs, en raison des conditions climatiques estivales de ces derniers jours. Bien que nos équipes mettent tout en œuvre pour satisfaire les usagers de nos recyparcs, des phénomènes de saturation temporaire de conteneurs sont possibles," nous communique-t-on chez Tibi. Pour plus de confort, des renforts de sont aussi attendus pour les vacances.

Afin de ne pas avoir la surprise d’être refouler à l’entrée, l’intercommunale de récolte de déchets recommande de tenir compte de cette situation de forte affluence pour programmer une visite dans l’un des recyparcs dans les jours à venir. Les usagers sont aussi invités à bien préparer la visite dans l’intérêt général ( gain de temps dans la file et aux abords des containers).

Pour cela il est conseiller de :

Ne pas venir avec des déchets mélangés (triez chez soi avant de prendre la route).

Vérifiez que vous êtes bien muni d’un masque et portez-le sur le parc.

Vérifiez que le chargement ne dépasse pas les quotas autorisés.

Vérifiez que votre remorque est bien bâchée.

Limitez au maximum l’encombrement des déchets (coupez les déchets verts en morceaux de taille raisonnable, démontez les meubles en kit, aplatissez les cartons, etc.)

Privilégiez la collecte en porte-à-porte pour le verre et le papier-carton.

Tibi rappelle également que "l’accès au réseau de recyparcs Tibi est gratuit pour les ménages de la zone Tibi. Si vous êtes domiciliés dans la zone Tibi, l'accès aux recyparcs est entièrement gratuit. Il fait partie des services auxquels vous avez droit en contre-partie du paiement de votre taxe communale "déchets des ménages". Vous devrez cependant vous munir obligatoirement de votre carte d'identité électronique pour pouvoir y déposer des déchets. 1m³ par jour, par véhicule et par usager, tous déchets confondus."

Même si le règlement est clair il existe des dérogations possibles et concernent des autorisations exceptionnelles notamment pour les particuliers "Il s’agit d’une autorisation exceptionnelle immédiate valable uniquement les mercredis, jeudis ou vendredis. Deux autorisations exceptionnelles sont possibles chaque année pour un apport de maximum 3 m³ par usager, par jour et par véhicule. Ces deux autorisations exceptionnelles pour un dépôt d’une quantité supérieure à 1 m³ comme la taille de plusieurs mètres de haies ou un déménagement sont encodées directement dans le logiciel d’accès par le préposé. Elles ne pourront pas être utilisées les mardis et samedis (jours de grandes affluences sur les recyparcs) et ne pourront pas être cumulées sur la même journée. Hormis pour ces deux autorisations exceptionnelles, les apports de plus d’1 m³ par jour sont strictement interdits et seront refusés par le préposé."

Si des personnes ne souhaitent pas se rendre dans un parc à container de la région mais souhaitent se débarrasser de mobilier ou autre pouvant encore servir ou être réparé, la Ressourcerie du Val de Sambre reste une alternative intéressante.