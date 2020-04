Après plus d'un mois de fermeture, les clients se sont pressés par dizaines devant les portes.

Ce samedi, les premiers commerces à ouvrir depuis la fermeture quasi générale de tous les magasins, étaient les jardineries et les magasins de bricolages.

C'est par dizaines que les premiers clients se sont rendus dans les magasins. Ceux-ci attendaient avec impatience de pouvoir ouvrir. Les clients n'ont pas manqué le rendez-vous et n'ont pas hésité à s'aligner afin de se fournir en plantes, fleurs, arbres, sacs de ciment, peinture et tout ce qui peut servir à aménager et embellir maisons et jardins.

Les magasins ont ouvert en imposant des consignes de sécurité afin de limiter la propagation du coronavirus. Certaines chaînes de magasins de bricolages avaient mis le paquet en limitant le nombre de clients dans le magasin, un employé d'une entreprise de nettoyage récupérait un à un les charrettes avant de les désinfecter et de les remettre au suivant, des gardes de sécurité postés à l'entrée veillaient à ce qu'il n'y ait aucun débordement et du personnel d'entretien nettoyait régulièrement les allées.

Dans une jardinerie de Châtelineau, le parking était bondé dès l'ouverture. Malgré cet afflux, les files étaient organisées et chacun patientait avant de pouvoir entrer. Au sortir du magasin, les clients semblaient satisfaits de l'organisation et se réjouissaient de pouvoir à nouveau jardiner. Pour certains, actuellement en chômage économique, il était important de rester actif tout en embellissant son jardin. Pour d'autres c'est l'occasion de réaliser les aménagements maintes fois reportés.

© NGOM



"Juste pour des piles"

Si la plupart des clients avaient une bonne raison de faire la file devant les premiers magasins ouverts, le personnel n'a pu caché son étonnement de voir arriver des clients acheter "des babioles". "Les gens qui viennent le font pour continuer leur travaux ou les finir parce qu'il leur manque quelque chose mais je suis étonné de voir que certains viennent acheter juste des piles, celles que l'ont trouve pourtant dans les grands magasins très facilement."

S'il fallait s'attendre à voir arriver les foules, certains centres commerciaux regroupant des magasins d'alimentation, de nourriture animale et de bricolage avaient des airs de premier jour de solde au regret de certains commerçants. Ils y voyaient là "un relâchement des consignes de confinement soutenu par un ras-le-bol et l'envie de mettre son nez dehors à n'importe quel prix."

© FVH



© FVH



© FVH