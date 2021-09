A l’issue des négociations de 2014, les travailleurs de l’usine de fabrication de pares-brises automobiles AGC (ex Splintex) à Fleurus avaient reçu la promesse d’une pérennisation de l’emploi. La direction a annoncé ce mardi en conseil d’entreprise sa volonté de procéder à un cinquième et nouveau dégraissage : elle entend supprimer 52 des 188 emplois (dont 175 CDI), ce qui représente plus de 25% de l’effectif.

L’état du marché automobile, de la concurrence et des approvisionnements de matières premières ne sont pas étrangers à cette décision. Les ventes de véhicules neufs sont en recul, alors que les occasions ont gagné du terrain. Comme l’observe le secrétaire régional de la CSC Bâtiment-Energie-Industrie Marc Moreau, "les consommateurs ne savent plus vers quel type de voitures s’orienter et reportent leurs achats."

Cette tendance au ralentissement économique a sanctionné l’ensemble des sièges d’AGC Glass en Wallonie, que ce soit à Seneffe, à Ottignies-Louvain-La-Neuve ou à Charleroi (Gosselies), siège du centre de recherche et d’Innovation. Tous ont fait les frais de mesures d’économie ou de plans sociaux. "Nous sommes aussi victimes de problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs, nos matières premières" indiquent Carlo Briscolini et Kevin Peeters de la Centrale Générale de la FGTB. Enfin surtout, Splintex est soumis à la guerre concurrentielle qui oppose les quatre sites de la branche automotive d’AGC Glass dans le nord de la France, en Hongrie et en Tchéquie. Des constructeurs automobiles n’hésitent pas à les mettre sous pression. "Quand ils n’importent pas carrément leurs accessoires d’Asie, comme Renault, qui pour son nouveau modèle zéro émission a commandé les pares-brises en Chine", pointe Briscolini. Pour le front commun, le site de Fleurus est porteur d’avenir. A condition qu’on y investisse dans les verres intelligents de la nouvelle génération.

Les négociations s’annoncent difficiles : il n’y a plus de prépensionnables, l’âge des départs anticipés ayant été relevé à 60 ans par le précédent gouvernement. Un calendrier de négociations a été arrêté. Plusieurs assemblées du personnel ont été convoquées ce mardi par les syndicats. En réaction aux nouvelles décisions, les travailleurs viennent de décider de 24 heures de grève.