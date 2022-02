C'est un énorme coup de massue qui est tombé la semaine dernière sur la tête des 187 travailleurs du site fleurusien d'AGC qui fabrique des pare-brise de voitures. A l'invitation du gouvernement wallon, les syndicats ont été conviés à présenter la situation. Le gouvernement wallon était représenté par Elio Di Rupo, Willy Borsus, Christie Morreal, Pierre-Yves Dermagne et Philippe Henry. "Nous avons été agréablement étonné de cette invitation qui arrive très tôt après l'annonce de fermeture du site. Ils nous ont promis qu'ils allaient suivre le dossier de très près ainsi que leur volonté de rencontrer les responsables d'AGC," explique Luca Baldan, secrétaire national et responsable sectoriel CSC.

Les représentants syndicaux ont présenté les chiffres dévoilé lors du conseil d'entreprise de la semaine dernière de même que les futurs probabilité pour la reconversion du site soit une réindustralisation du site sans AGC. "Pour nous, le principal est de tenir l'outil et l'emploi sur Fleurus. La santé financière d'AGC a été évoquée notamment le fait qu'AGC perd depuis le mois d'août 10 millions d'euros par mois en Europe. Ceci a entraîné la décision d'arrêter l'automotive pour favoriser la chimie et le métal." Pour les syndicats, AGC aurait dû anticiper une reconversion et non invoquer la fatalité.

Du côté de la Région Wallonne on se sent un peu floué car 50 millions d'euros ont été investis pour le centre d'inventions et de compétences de Gosselies. "Ce qui nous fait mal c'est que nous avons chez un fleuron qui rayonne dans le monde entier et que pour finir il y a des innovations partout dans le monde sauf en Belgique. Ce n'est pas la première multinationale qui fait le coup en Wallonie. Pour cette raison le gouvernement wallon est à pied d’œuvre pour arrêter le bain de sang qu'il soit social ou encore financier."

Les syndicats ont reçu l'assurance que le gouvernement wallon serait présent tout au long du processus notamment pour le plan Renault. Quant aux perspectives d'avenir, on assure faire de son mieux.

Les travailleurs, en arrêt de travail ont repris leurs activités ce lundi dès 6 h. "La gaîté n'y est pas du tout mais les travailleurs sont conscients qu'arrêter le travail n 'est pas prolifique pour eux," conclut le syndicaliste.