187 travailleurs sont concernés dont 145 ouvriers et 42 employés. "Les grands groupes verriers en Europe suppriment des lignes de production et pratiquent une politique de prix bas afin d'être plus concurrentiels. À la suite de la diminution de la rentabilité, aggravée par la hausse des prix de l'énergie, ce sont finalement les travailleurs qui sont les victimes de cette concurrence effrénée", déplore Luca Baldan, responsable sectoriel à la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSC BIE). "En outre, de plus en plus d'activités sont délocalisées vers des pays où l'énergie et la main-d'œuvre sont moins chères, notamment à l'Est et en Chine."

"L'annonce de ce jour est clairement une insulte aux efforts fournis par les travailleurs depuis des décennies ! Depuis plus de 20 ans, les travailleurs d'AGC Fleurus ont répondu à toutes les demandes de flexibilité et d'adaptation aux marchés des actionnaires", estime la FGTB.