Absent, Ahmed risque fortement d’être condamné à la prison ferme pour avoir frappé Rachida, sa propre mère, lors d’une dispute entre mère et fils au milieu d’un climat familial tendu et particulier…

"Non, je ne veux rien réclamer et je lui pardonne", confie Rachida, la mère d’Ahmed au tribunal correctionnel lorsqu’on lui demande si elle veut se constituer partie civile et réclamer un quelconque dommage à son fiston, auteur de violents coups.

Pour évoquer la scène de coups remontant à 2018, il faut revenir sur le contexte familial. Les parents d’Ahmed se séparent. Mais vu les conditions financières difficiles, Rachida et son mari vivent toujours ensemble, dans le même immeuble. Le père a droit à la plus grosse part du gâteau. Lui occupe une grande surface de l’immeuble tandis que Rachida, elle, doit se contenter de la cave… Lors de la séparation, la plupart des enfants prennent également la défense du mari.

Si Ahmed s’est emporté sur sa mère, c’est à cause d’une intervention des policiers de la zone Mariemont au domicile familial qui a ravivé les tensions, provoquant une dispute entre Ahmed et Rachida. Cette dernière est rouée de coups : gifles, coups de poing à l’arcade sourcilière. Le fiston se défoule encore sur sa maman en la jetant au sol ou en la plaquant contre un véhicule.

Entendu au moment des faits, Ahmed n’a pas fait preuve d’une remise en question. Au contraire, il prétend que c’est sa mère qui a "simulé". "Il dit que c’est lui qui a été victime de coups de brosse et que sa mère s’est frappée elle-même", précise le substitut Bury sans croire une seule seconde à la version d’Ahmed. De plus, un témoin confirme la scène de coups sur Rachida.

Et le casier judiciaire de six pages d’Ahmed rejoint cette ligne de conduite puisqu’il a des antécédents judiciaires pour violences. Malgré la situation familiale qui semble s’être apaisée aujourd’hui, une peine de minimum 12 mois de prison ferme a été requise contre Ahmed, jugé par défaut. Jugement le 5 février prochain.