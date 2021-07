Ahmed, violemment agressé et contraint de s’enfuir par une fenêtre: ses bourreaux purgeront une peine de prison

Charleroi

L.C.

Même si le tribunal a octroyé un sursis simple partiel, Ali et Omar devront purger une peine d’un an et demi de prison pour avoir extorqué, avec violence, le GSM et le portefeuille d’Ahmed pour une pauvre dette…