On a posé nos questions à l’échevin des Entreprises et des Indépendants, Eric Goffart (C +) et au directeur de Charleroi Entreprendre, Denis Lesoil.

- Que pensez-vous des aides régionales et fédérales mises en place? Quid de ceux qui ont été "oubliés"?

E.G. - "La crise économique impacte violemment l’activité de la plupart des PME et des indépendants, qui créent de l’emploi et de la richesse dans notre région. Les pouvoirs publics doivent à tout prix leur venir en aide afin de traverser cette période difficile, et éviter que le tremblement de terre que nous connaissons génère des catastrophes économiques et sociales. Le fédéral et la Wallonie ont mobilisé des moyens financiers importants. C’était indispensable, même si certaines aides sont encore insuffisantes à ce stade, en particulier en Wallonie. Les mesures prises vont dans le bon sens, mais il y a beaucoup d’oubliés effectivement, près d’un tiers des indépendants !