La saison des marches de l'Entre Sambre et Meuse bat son plein avec l'un des points d'orgue du week-end de Pentecôte : la Sainte Rolende de Gerpinnes. Avec ses 3.000 marcheurs défilant sur un parcours de 32 km, elle éclipse d'autres marches pourtant tout autant attendue.

Le week-end dernier se déroulait à Aiseau la marche de la Saint-Martin. La désormais Marche Royale de la Saint-Martin n'a pas à rougir tant elle attise la ferveur de ses participants. A sa tête, le tout récent président et Adjudant de la Marche Georges Cabosart. Pour lui, la marche a une saveur particulière car tout comme elle, il a fêté cette année, ces 51 ans sans jamais en rater une édition. "Cette année nous fêtons la 51è édition. Même si les premières marches datent du 19è siècle, elle a été relancée en 1971 sans jamais s'arrêter. Elle me tient particulièrement à cœur car je n'ai jamais raté une édition. La première, je l'ai faite dans les bras de mon père et aujourd'hui j'en suis l'Adjudant et président. C'est un honneur." © D.R.

Celui qui a succédé à la présidence à Robert Boseret tient au respect de la coutume locale. Les quelque 200 Zouaves, Grenadiers et Sapeurs défilent durant le week-end de l'Ascenssion dans Aiseau au rythme des tambours et des fifres.

Au fil des années, la marche n'a subit que quelques changements notamment pour des raisons économiques. "Au départ, nous marchions à l'Ascenssion et également le 4è dimanche de juin mais depuis quelques années nous ne marchons plus que le week-end de l'Ascenssion. Il faut être raisonnable, participer à une marche a un coût que certains ne peuvent assumer se privant dès lors à contre cœur. En ne marchant qu'à l'Ascenssion plus de monde peut participer en toute quiétude."

Comme pour toutes les marches, le côté religieux fait partie intégrante du week-end de célébration. Une cérémonie religieuse est organisée et les reliques de Saint-Martin sont escortées durant la marche.

Bien que les points de haltes ont pour coutume de se trouver dans des cafés locaux, force est de constater que leur nombre a clairement diminué mais qu'à cela ne tienne, les habitants ont pris le relais accueillant ainsi les marcheurs pour leur offrir boissons et repos.

Fiers de leur marche, les habitants d'Aiseau ont la meilleure des réponses quand on parle de "marche de village" : "Saint-Martin n'est pas une petite marche de village mais une marche de petit village !" Tout est dit !