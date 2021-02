L'ancien leader du MR à Aiseau-Presles né le 4 août en 1951, Jean-Pierre Marique est décédé. Sa vie politique active lui a permis de rester sur la scène politique locale 5 mandats consécutifs.

En tant que mandataire public et homme il aura laissé l'image d'un homme avec une intelligence de raisonnement remarquable et un grand sens de l'humour. Denis Ducarme Président de la Fédération MR du Hainaut déplore la disparition de Jean Pierre Marique. "Monsieur Marique a fait son entrée sur les bancs communaux en 1988 et s’est consacré à sa fonction de mandataire et de chef de file durant de nombreuses années. Il mit fin à ses fonctions en 2018, lorsque le Mouvement Réformateur reprit une place dans la majorité, une mission dignement accomplie." Le travail de Jean-Pierre Marique aura permis à Florence Cauchie et Jean-Pierre Deprez de faire leur entrée dans la majorité.

A ce titre, Jean-Pierre Deprez déplore le départ d'un mentor. "J’essaie d’être le parfait relai de ce que Jean -Pierre Marique m’a enseigné. Un homme de confiance, d’écoute et de conseil qui m’a inspiré la politique de notre commune."