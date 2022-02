Monsieur Castor alias Achille Verschoren a toujours une idée en tête. Son dernier projet : un parc d'attractions indoor. Peu importent les dégâts déjà des inondations de juillet dernier oubliés. Tout comme le castor, Achille est toujours en mouvement et regarde devant lui.

La plaine de jeux d'intérieur est un vaste projet qui va encore enrichir l'offre de loisirs de la célèbre Ferme des Castors née en 1979. "Nous voulions offrir aux enfants, aux familles et aux amis la possibilité de s'amuser tout au long de l'année sans les contraintes que le temps de notre région peut nous imposer. A Castorland indoor pas besoin de regarder la météo avant de venir," explique le bâtisseur.

Si l'ouverture de ce parc est prévue pour le début de 2023, Achille et son équipe ne se tourneront pas les pouces d'ici là. "Nous allons placer le parc dans le lieu dit le Moulin. Bien entendu, il y a des travaux à faire ainsi que d'autres aménagements. Nous avons voulu réaliser un projet d'envergure et pour cela nous avons décidé d'investir quelque 500.000 euros dont une partie en fonds propres."

En plus d'un parc extérieur, d'un terrain de sports et de nombreux stages récréatifs, c'est donc un nouvel espace avec des piscines à balles et autres trampolines qui ouvrira ses portes sur le domaine. Ce qui tient à cœur à Achille c'est de continuer à proposer des nouveautés à un public fidèle fréquentant les installations depuis de nombreuses années. "C'est toujours amusant de voir des parents qui sont venus plus jeunes avec leurs enfants. Ils se rappellent leur venue en termes de bons souvenirs. Nous chercherons toujours à créer cette même émotion," conclut Achille Verschoren.