Mars est le mois des giboulées. C’est aussi celui du salon Saint Vincent du vin et du fromage qui fait chaque année d’Aiseau-Presles la capitale régionale des vignerons. L’événement -le onzième !- reprend ses quartiers du vendredi 6 au dimanche 8 mars dans le hall communal Sambrexpo avec la participation de 80 producteurs et négociants. Ils représentent la quasi-totalité des terroirs français, avec quelques crus italiens, espagnols, grecs chiliens, portugais et argentins, sans oublier la Belgique de retour en 2020 : Alsace, Jura, Bourgogne, Côtes du Rhône, Champagne, Bordeaux, Loire, Sud-Ouest, Languedoc, Beaujolais, Provence. Tendance : une augmentation du nombre de vignobles bio (26 lors de cette édition), et une quinzaine de vins primés au guide Hachette. Pour la première fois depuis la création du salon, un vin a obtenu une médaille d’or avec un score de… 100% lors du concours de dégustation de Floreffe : c’est un cru du domaine Schola Sarmenti dans les Pouilles en Italie. Quatre nouveaux producteurs font leur entrée en 2020 : le domaine Monin en appellation Bugey, le Clos des Combals (Terrasses de Larzac) le château Mignan (Minervois) et une propriété de la Rioja en Espagne, Hacienda des Terroirs. En dehors des espaces de restauration, une vingtaine d’exposants proposeront des produits de bouche (charcuteries, fromages, salaisons, préparations et spécialités). Quelque 7.000 visiteurs sont attendus sur le week-end.

Fidèles à l’objectif philanthropique qui anime leur action depuis le début, les organisateurs, dont la présidente Anne Romainville, ont prévu de reverser les bénéfices à une œuvre : 2 des 5 euros de l’entrée à demi-tarif iront cette fois à l’ASBL Brille Petite Camille. Camille, c’est une fillette de 2 ans de Pont-de-Loup atteinte par une maladie orpheline, le syndrome de Rett. Aucun traitement n’existe à ce jour, selon le papa, seuls des soins de kiné peuvent soulager les jeunes patients. Onéreux, ces soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Camille a mobilisé un élan de solidarité : les Climbias rétrocèderont une partie de la recette de leur bal à la petite ASBL, un diner spectacle à Aiseau animé par l’œnologue du salon Eric Boschman est programmé le 7 juin, avec le soutien et l’implication du chef Julien Lapraille, des activités associatives ont été planifiées. De quoi mettre un peu de baume au cœur de la petite Camille et de ses parents.