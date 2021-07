Depuis jeudi soir, les autorités communales d'Aiseau-Presles ont décidé de, elles aussi, participer au grand élan de générosité et de solidarité que l'on rencontre un peu partout suite aux intempéries destructrices de ce jeudi. Même si la situation n'est pas encore revenue à la normale, Sambre Expo est ouvert afin de centraliser les différents dons des personnes touchées par la détresse dont les biens et les habitations ont été abîmés ou carrément détruits par les trombes d'eau. "Le centre d'accueil a été ouvert suite à l'évacuation des personnes sinistrées. Depuis jeudi soir, les gens d'où qu'ils viennent, déposent des vêtements et de la nourriture. Par la suite, le CPAS prendra le relais afin de permettre que des activités puissent à nouveau être organisées. Il est à remarquer le dévouement du personnel communal sur le pont depuis 6h du matin ce vendredi," explique Romain Boudelet juriste à la commune d'Aiseau.

En plus des dons des particuliers, Farciennes a également fourni des vivres et du couchage.

C'est véritablement tout le personnel communal, du CPAS et de la RCA qui est là à accueillir le public et encadrer les nombreux bénévoles qui trient les dons reçus.

L'ouverture solidaire de Sambre Expo n'est pas une première puisque du 10 juin au 11 juillet, l'espace avait déjà accueilli des clubs de foot pour qu'ils puissent trouver une endroit afin de projeter les matches de l'Euro 2020 sur grand écran et ainsi récolter quelques précieux fonds pour l'entame de la nouvelle saison alors qu'ils avaient été privé de toute organisation en 2020.