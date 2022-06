La voiture électrique gagne du terrain, c’est un fait. La plupart des utilisateurs procèdent au rechargement de leur véhicule à domicile, ce qui prend plusieurs heures. Pas toujours l’idéal. La solution, ce sont les bornes de recharge rapide, mais qui se font plutôt rares dans la région. A l’est de l’agglomération de Charleroi, on n’en compte qu’à Châtelet, Spy, Fosses-la-Ville et Gosselies. Et, bonne nouvelle, à Roselies depuis ce jeudi.