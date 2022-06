En 2012, un groupe de promoteurs flamands, MKBH, devenait propriétaire, sous condition, de l’abbaye d’Oignies, à Aiseau. Objectif : en faire une maison de repos. Dix ans ont passé. Et depuis six mois, les travaux ont commencé. Ce lundi après-midi, deux membres du gouvernement wallon, Christie Morreale, ministre de la Santé, et Adrien Dolimont, ministre des Finances, ont fait le déplacement pour inaugurer officiellement le chantier. La nouvelle vie de l’édifice classé, jadis prestigieux, devient enfin réalité.

Le lieu se cherchait un avenir durable depuis des décennies.