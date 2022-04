Dans le cadre plus global de la Journée internationale du castor, la Ferme des castors a vécu toute une série de rencontres et d’animations, il y a quelques jours. Le "Staff Castor" en avait profité pour mener une action de sensibilisation sur le retour du castor, qui fait l’objet d’une campagne orchestrée avec soin depuis 1998, il y a donc plus de 20 ans désormais.