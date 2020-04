Après 31 ans à la tête de la commune, Albert Depret démissionne de son poste de Bourgmestre.

Albert Depret, bourgmestre de Momignies, démissionne officiellement de son poste, d'après le journal l'Avenir. Après 30 ans à la tête de la commune, l'un des plus vieux bourgmestre de Wallonie a choisi de laisser sa place.

A 78 ans, il aura passer cinquante années en politique dont 31 comme bourgmestre. Lors des élections communale de 2018, il était positionné en dernier sur la liste afin de la pousser. Malgré cela, il a à nouveau été élu avec le plus de voix. Il y a un an et demi, il se lançait donc dans son 6ème mandat de bourgmestre.

Cependant, depuis 6 mois, son état de santé ne lui permet plus de participer correctement à la vie politique et aux réunions. Il a donc décidé de démissionner de son poste et de laisser la place à son premier échevin. C'est une étape importante à franchir pour lui après toutes ses années à la tête de la commune. C'est une décision de raison.

Sa démission se déroulera lors du prochain conseil communal, après la fin du confinement. Il restera tout de même conseiller communal afin d'aider la majorité en cas de besoin.

C'est son premier échevin, Eddy Bayard, qui deviendra le nouveau bourgmestre de Momignies. Pour les habitants, ce sera un grand changement après toutes ces années avec Albert Depret aux commandes, même si Eddy Bayard compte gérer la commune de la même façon.