Le parquet et l’avocat de Laurent s’accordent à dire que le père de famille doit absolument traiter son alcoolémie. Un sursis probatoire devrait lui être octroyé le 6 septembre prochain.

Malgré son problème d’alcoolémie et son absence de gestion de la violence, Laurent peut encore compter sur le soutien de sa compagne, présente à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Charleroi et qui refuse de se constituer partie civile pour réclamer un quelconque dédommagement à son chéri. « Nous aimerions suivre une thérapie de couple et une thérapie familiale », confirme la compagne.

Pourtant, cette dernière et ses deux enfants ont été victimes de violences à de trop nombreuses reprises… Le 31 janvier 2019, c’est le fiston de Laurent qui a été la première victime de coups de la part de son paternel. Deux ans après, c’est de nouveau sur son fils que Laurent s’est emporté, en lui assénant une gifle…

Rebelote, dès le lendemain

Le lendemain de cette gifle, Laurent a récidivé sur sa compagne et sur sa fille mineure. « Il a porté des coups de pied à sa compagne, avant de lui lancer une bouteille en plastique et une chaise. Mais ce n’est pas tout, puisque le prévenu a également volé le trousseau de clé de sa chérie, avant de lui arracher 40 euros et de s’emparer d’une enveloppe contenant l’argent récolté par sa fille lors de son anniversaire », résume le parquet de Charleroi, pour rafraîchir la mémoire de Laurent.

Le 4 juin dernier, c’est de nouveau sous l’influence de la boisson que Laurent a touché le bras de sa fille mineure en lui lançant une raclette. « Et il s’avère qu’il a également lancé un marteau et un sac poubelle. » Également poursuivi pour une rébellion sur des policiers locaux, Laurent devrait obtenir un sursis probatoire qui l’obligera à soigner son addiction à l’alcool.

Jugement le 6 septembre.