Le tribunal correctionnel de Charleroi a octroyé, ce lundi, une peine de travail de 100 heures à Alex et Coco, deux amis depuis la maternelle et qui ont tenté de faire "un casse" le 8 décembre 2018.

Ce jour-là, les jeunes hommes ont tenté de braquer la boulangerie de Thérésa à la rue des Francs à Marcinelle. Le duo est armé d’un couteau et pénètre dans le commerce pour s’emparer de la caisse. Mais Alex et Coco prennent la fuite une fois que Thérésa, traumatisée et apeurée, se réfugie dans l’arrière-boutique.

Une peine de 2 ans de prison était requise contre les deux amis, sans s’opposer à une mesure de faveur compte tenu de leurs âges.