Quand Alex se présente à la barre du tribunal correctionnel de Charleroi, il se défend seul, sans le moindre avocat derrière lui pour l’assister. Le 25 novembre 2019, au Cora de Châtelineau, Alex confirme avoir donné des coups simples à Simone, sa compagne. "Il y a eu une dispute dans la voiture et j’avais bu un verre", confesse Alex, sans entrer dans les détails. En réalité, Alex s’est énervé sur sa compagne à cause d’une recharge de GSM. "Il lui a demandé de lui acheter une recharge, mais la victime a refusé. Il lui a donc asséné un coup de tête sur le parking du centre commercial", précise la substitut Dutrifoy.

Par contre, le 14 août dernier, Alex jure ne pas avoir menacé Simone au volant de sa voiture. Pourtant, un témoin a vu la scène après avoir entendu les cris de la victime qui longeait le mur pour éviter la collision. "C’est d’ailleurs le riverain qui a recueilli la victime, apeurée, à son domicile." Après avoir bu dans un café jumetois, le couple a eu une dispute. "On avait bu tous les deux et je lui ai dit de sortir de la voiture. Elle a continué sa route à pied, mais c’est tout ce qu’il s’est passé", dit Alex. Pour le parquet, la scène s’est déroulée d’une autre manière. "Le prévenu était menaçant et la victime a quitté les lieux pour poursuivre sa route à pied. Le compagnon a fait un demi-tour et à plusieurs reprises, il a foncé vers sa compagne avant de freiner brusquement."

Âgé de 52 ans au moment des faits, Alex n’est pas connu des autorités judiciaires pour être violent. Mais Simone a écrit au parquet, à la suite des coups en novembre 2019, pour dire que son compagnon devenait violent une fois qu’il a bu. Une peine d’un an de prison est requise contre Alex, avec un sursis probatoire pour surveiller son penchant pour la boisson. "J’ai arrêté de boire depuis un an maintenant et j’ai même été voir une psychologue", rassure le quinquagénaire. Jugement le lundi 8 mars.