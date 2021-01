Le trentenaire a été condamné à la prison ferme pour deux scènes de coups et un harcèlement téléphonique. Le 15 novembre 2017 et le 21 mars 2018, Alexandru admet bien avoir frappé Christelle, sa compagne à l’époque des faits. Pour le harcèlement entre avril et août 2018, Alexandru jure ne pas être impliqué. Pourtant, Christelle a délivré à la police une liste de nombreux appels reçus en provenance de Roumanie. "Le même jour elle a reçu 19 appels", précise le parquet.

La substitut Broucke estime la peine de 18 mois de prison ferme prononcée en janvier dernier adéquate. Et l’attitude d’Alexandru devant la police ne l’aide pas. "Devant les policiers et le magistrat instructeur, il a expliqué "trouver ça normal de frapper sa compagne." " Une peine de travail est envisagée, uniquement si le tribunal prévoit une peine subsidiaire de 18 mois de prison si Alexandru n’exécuterait pas l’entièreté de sa peine de travail. Jugement attendu dans deux semaines.