À 23 ans seulement, Alexis a déjà écopé de lourdes peines de prison. Dernièrement, en juin 2020, il a été condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Mons. Si on s'arrête maintenant, Alexis devrait retrouver la liberté en 2034.

Le 18 janvier dernier, Alexis comparaissait, encore une fois, devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour une scène de coups et blessures le 19 octobre 2018 et un vol avec effraction en juin 2019.

En octobre 2018, Alexis s’est emporté sur Florian, au volant de sa voiture, qui n’a pas assez vite démarré à son goût à un feu rouge. La victime, qui conduisait sa copine à son travail, a été rejointe sur le parking par Alexis, en furie. "Il est arrivé en marche arrière et est même passé très près d’une dame avec une poussette", expliquait la substitut Dutrifoy. Alexis d’est dirigé vers Florian pour lui asséner plusieurs coups de poing.

Entretemps, le 29 mai 2019, Alexis a été condamné à 37 mois de prison pour vols avec violence et extorsion. Et un mois seulement après cette condamnation, l’ADN d’Alexis a été découvert dans un café de Sambreville où un vol avec effraction a eu lieu le 15 juin 2019. Des boissons et de l’argent ont été dérobés.

Le parquet ne s’était pas opposé à accorder une absorption à Alexis pour le vol avec effraction. Mais pour la scène de coups sur le conducteur, une peine de 8 mois de prison ferme était requise. Le jeune détenu a écopé d’un an de prison ferme pour les coups sur Florian.