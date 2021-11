Condamné à 2 ans de prison par défaut, le Châtelettain souhaite échapper à cette condamnation en formant opposition au jugement.

Non, vous ne rêvez pas. Les propos se trouvant dans le titre de cet article ont bien été tenus par Ali, lors de ses auditions à la police. Le 26 avril 2021, ce dernier a écopé d’une peine de 2 ans de prison par défaut pour deux scènes de coups et blessures sur son épouse. Scènes qu’ils contestent fermement et pour lesquelles Ali est enfin venu s’expliquer devant la justice après avoir formé opposition au jugement.

Selon la victime et le parquet, une première scène de violence a eu lieu le 23 juillet 2020, au domicile du couple à Châtelet. Ali aurait eu la désagréable attitude de refermer la porte de l’armoire sur le bras de femme, en signe d’énervement alors que cette dernière était occupée à prendre des vêtements…

Deux jours plus tard, bis repetita dans le chef d’Ali qui s’est permis de pousser son épouse à deux reprises.

Des propos inaudibles

Comme si cela ne suffisait pas, l’homme de 63 ans se permet même de minimiser son attitude. "Quand je l’ai poussé, c’était pour qu’elle tombe sur le lit et pour l’écarter de moi. Moi je ne voulais pas lui faire de mal", explique-t-il après avoir évoqué une histoire d’agencement de la pièce pour justifier son attitude lors de la première scène.

Plus choquant encore, ce sont les propos tenus par l’époux lors de ses auditions. Des propos jugés inaudibles par son avocate. "Il a signalé que la vie avec la victime n’était pas facile depuis plusieurs années. Il se fait passer pour la victime en expliquant qu’elle fait mal ou ne fait pas le ménage", souligne le parquet. Compte tenu de ces éléments, la substitute Broucke souhaite que la peine de prison reste en place, tout en accordant une peine de travail à Ali. Jugement dans un mois.