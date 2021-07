Traditionnel rendez-vous des grandes vacances, "1,2,3 Soleil !" s’invite au cœur des quartiers à nouveau cet été.

Démarré en 2016, l'opération propose des activités gratuites au cœur de quartier. Jouer, créer et rêver sont les maîtres-mots de ce projet estival.

L'initiative ludique est résultat d'une collaboration étroite entre la Ville de Charleroi, les équipes des Espaces citoyens de Dampremy et de Gosselies, ainsi que le Centre Ener’J de Gilly.

Pour le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe : "il est important pour nous d’être présent au cœur des quartiers. D’autant plus cette année, après ces nombreux mois de confinement qui n’ont pas toujours été faciles à vivre. L’opération « 1,2,3 Soleil ! » permet de créer du lien, et plus précisément du lien à long terme car l’objectif n’est pas seulement de venir animer les quartiers durant quelques jours, mais aussi de mettre les familles en relation durable avec le tissu associatif local. De nombreuses animations sont d’ailleurs directement imaginées et organisées avec les habitants du quartier. C’est une démarche très valorisante pour eux, et donc pour nous aussi !"