Le jeune homme âgé de 27 ans est décédé le 28 juin 2015 à l’hôpital. Le procès d'Anis B., l’auteur présumé du coup de poing fatal, s’est ouvert ce mercredi au tribunal correctionnel de Charleroi.



La salle 259 du palais de justice de Charleroi est pleine à craquer. De nombreuses personnes, proches et amis d’Alper Top, portant un t-shirt à l’effigie du jeune homme, sont présentes pour l’ouverture tant attendue du procès d’Anis B.

L’homme âgé de 24 ans est poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, pour des coups et blessures qui ont eu lieu le 21 juin 2015 et ayant entraîné le décès d’Alper Top sans intention de la donner. Cette nuit-là, Alper est de sortie avec des collègues au Privilège, discothèque bien connue de la ville sur le Quai de Brabant.

Pour une raison encore inconnue, une rixe éclate à l’extérieur de l’établissement. Alper, nullement impliqué dans la bagarre, cherche à savoir ce qu’il se passe quand il reçoit « un coup de poing foudroyant, d’une force inouïe » et chute lourdement au sol.

Un sentiment désagréable

Alper, inconscient et victime d’un arrêt cardiaque, est pris en charge par les secours et rapidement transporté à l’hôpital Marie Curie, dans un état critique. Une semaine plus tard, Alper succombe définitivement à ses blessures, laissant sa famille dans un profond désarroi.

Après plus de quatre ans d’enquête, le procès a officiellement débuté ce mercredi. Pour les différentes parties civiles représentant les parents et grands-parents d’Alper Top, Anis B. est bien l’auteur du fameux coup de poing. Mais il conteste être l’auteur du coup, jurant n’avoir touché personne au moment des faits.

Me Michel Bouchat, avocat des parents d’Alper, évoque un sentiment désagréable pour la famille du défunt face aux propos tenus par Anis B. « C’est très difficile d’entendre tout ça pour la famille. Malgré tous les éléments qui l’accablent et les nombreux témoins, aujourd’hui règne la loi du mensonge. »

Une seconde audience est prévue, mercredi prochain, avec notamment le réquisitoire tant attendu du ministère public.