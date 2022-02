Le groupe Alstom vient d'annoncer qu'une commande ferme de 24 locomotives électriques de passagers "Traxx" avait été passée par la SNCB, pour un montant de près de 120 millions d'euros. Un accord-cadre pour 50 locomotives a été passé avec la société de chemins de fer.

Si la création de cette "nouvelle génération" de locomotives électriques qui peuvent atteindre 200km/h est cogérée par différents sites Alsom (fabrication finale et essieu mobile "bogie" en Allemagne, structure de caisse en Pologne), c'est le système de signalisation qui est imaginé et fourni par le site de Charleroi.

Les trains seront en effet équipées du système de signalisation européen ETCS et les systèmes traditionnels pour les différents pays (TLB1+ en Belgique, ATB aux Pays-Bas, LZB/PZB en Allemagne) : les locomotives effectueront des trajets nationaux et transfrontaliers entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne.

Les premières livraisons devraient débuter en 2026.

Note sur la signalisation : le système ETCS (European Train Control System) a été conçu en 1996 pour unifier les 23 systèmes existants dans chaque pays. Il doit remplacer à terme les systèmes nationaux incompatibles entre eux, mais en attendant il est combiné aux différents systèmes en place pour permettre aux trains de passer les frontières sans devoir changer de locomotive. En très bref, l'ETCS de niveau 2 (présent dans le futures locomotives "Traxx") permet de simplifier la conduite des trains et rendre la signalisation intelligente et plus sûre : l'ordinateur embarqué du train émet des données sur sa position, en utilisant des balises posées sur les rails, et le centre de contrôle lui répond en indiquant à quelle vitesse avancer, où marcher un arrêt, etc. Ce qui permet d'assister le conducteur, et de reprendre le contrôle à distance en cas de soucis.